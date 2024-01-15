Kütahya'da kurum içi şampiyon Özel Kalem Müdürlüğü

Kütahya Belediyesi'nin kurum içi iletişimi güçlendirmek adına organize ettiği Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu, Zabıta'yı finalde 6-2 mağlup eden Özel Kalem Müdürlüğü oldu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'nin personelin motivasyonunu artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek adına organize ettiği Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda final heyecanı yaşandı.

Final maçından önce üçüncülük maçında İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Rakibine 3-2 üstünlük sağlayan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ise turnuvanın dördüncüsü oldu. Özel Kalem Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü arasında oynanan final maçı büyük heyecana sahne oldu.

Zabıta Müdürlüğü’nü 6-2 mağlup eden Özel Kalem Müdürlüğü, Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu oldu.

Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde ter döken Çağatay Acar, 22 golle turnuvanın gol kralı oldu.

Şampiyon takıma madalyalarını ve kupasını veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, emeği geçen tüm arkadaşlarını kutladı.