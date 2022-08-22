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Kütahya'da hazırlık maçını dostluk kazandı

SPOR 22.08.2022, 08:59
Kütahya'da hazırlık maçını dostluk kazandı

Sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Belediye Kütahyaspor, Afjet Afyonspor ile Dumlupınar Stadyumu'nda hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşma sonrasında Belediye Kütahyaspor, Afjet Afyonspor kulüp yönetimi ve sporcuları ile birlik ve beraberlik yemeği bir araya geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Belediye Kütahyaspor’un kardeş takımı Afjet Afyonspor, hazırlık maçı için Kütahya’ya geldi.

Dumlupınar Stadyumunda oynanan karşılaşma 1-1 sona ererken, karşılaşmayı Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Köse, Murat Arık, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı ve Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş, Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, protokol üyeleri ve Belediye Kütahyaspor taraftarları izledi.

Centilmenlik içinde geçen maç sonrası her iki takım oyuncuları ve kulüp yöneticileri ile belediye başkan vekilleri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Neşe içinde geçen yemek sonrası futbolcular toplu halde hatıra fotoğrafı çektirerek, her iki şehrin ve takımın kardeş şehirler ve takımlar olduklarını bir kez daha ilan ettiler.  

Kulüp yöneticileri Kütahya’da olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, Belediye Kütahyaspor’a yeni sezonda başarılar dilediler.

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