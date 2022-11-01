Kütahya'da halı sahanın şampiyonu 'İtfaiye'

Kütahya Belediyesi’nin kurum içi iletişimi güçlendirmek adına organize ettiği Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü finalde 5-2 mağlup eden İtfaiye Müdürlüğü oldu.KÜTAHYA (İGFA) - Şehrimizde altyapıdan üst yapıya birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi’nin, personelin motivasyonunu artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek adına organize ettiği Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda final heyecanı yaşandı.

Final maçından önce üçüncülük maçında Özel Kalem Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Rakibine 7-4 üstünlük sağlayan Zabıta Müdürlüğü turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Özel Kalem Müdürlüğü ise turnuvanın dördüncüsü oldu. Bu maçtan sonra başlayan İtfaiye Müdürlüğü- Mali Hizmetler Müdürlüğü maçı büyük heyecana sahne oldu. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü 5-2 mağlup eden İtfaiye Müdürlüğü, Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu oldu. İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde ter döken Mehmet Karakaş, 16 golle turnuvanın gol kralı oldu.

Dördüncü olan Özel Kalem Müdürlüğü madalyalarını, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni’den, üçüncü olan Zabıta Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir’den, ikinci olan Mali Hizmetler Müdürlüğü ise Başkan Yardımcısı Ömer Köse’den aldı. Şampiyon takım İtfaiye Müdürlüğü, şampiyonluk kupasını ve hediyelerini Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’tan aldı. Kupa töreninin ardından Belediye Kütahyaspor’un başarılı futbolcuları Onur Şirin, Emrah Dağ ve Erdinç Cepoğlu, katılımcılara ve misafirlere baklava ikram etti.

Turnuvanın sonuna centilmence geldikleri için katılımcıları kutlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Açılış ve final maçını seyretme imkanı bulduk. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Sporun birleştirici bir güç olduğunu, personelimizin yaklaşık 3’te birinin burada hemhal olduğunu gördük. Spor İşleri Müdürlüğü’müz başta olmak üzere Başkan Yardımcılarımızı ve tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum. Darısı 2023’teki Cumhuriyet’imizin 100. yılında yapacağımız 100. yıl kupasına olsun. Ayrıca kapanış programımıza katılan Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı’mıza ve Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı’mıza da teşekkür ediyorum” dedi.