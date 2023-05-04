Kütahya'da başarılı sporcular ödüllendirildi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyespor bünyesinde katıldıkları turnuva ve şampiyonalarda başarı elde elen sporcularımızı ödüllendirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyespor bünyesinde katıldıkları turnuva ve şampiyonalarda başarı elde elen sporcularımız, Kütahya Belediye Meclisi 5. Dönem 5. Olağan Toplantısı öncesinde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından ödüllendirildi.

Sporcularımızı tek tek tebrik eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Hocalarımıza, sporcularımıza ve onları yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum, başarılarınız daim olsun. Madalyalara alıştık, daha yüksekleri Avrupa ve Dünya Şampiyonalarından madalyaları inşallah bu mecliste sizlere takmanın onurunu hep birlikte yaşarız. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Bir şehrin değerini yükseltmek, marka kente dönüştürmek sizin çabalarınızla oluyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle memleketimizin temsilcisi olan sizin gibi değerli sporcularımızı desteklemeye devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem daha da çok destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

U-14 Basketbol Bölge Şampiyonası’na katılarak Türkiye Basketbol Yarı Finalleri’ne katılma başarısı gösteren U-14 Basketbol Takımı sporcularımız Hakan Beşer, Furkan Beşer, Arda Karanfiloğlu, Fatih Cenker, Burak Salih Bozkurt, Doruk Kıvanç, Bulut Aybars Demirkesen, Kaan Karakuş, Yiğit Mahrum, Mustafa Efe Akça, Mustafa Çağan Maşa, antrenörleri Zikri Dönmez ile Ali Burak Tavalıoğlu, Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcularımız Ezgi Ayşe Öztürk, Elif Kaya, antrenörleri Fatma Çakır, Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü olan Emre Alaz, Türkiye birincisi olan Yusuf Eren Doğanay ile antrenörleri Ali Osman Gökmen’e Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından teşekkür belgeleri ve hediyeleri verildi.