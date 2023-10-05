Kütahya'da amatör spor kulüplerine 1 milyon TL destek

Kütahya Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Töreni’nde kulüplere 1 milyon Türk Lirası nakdi destekte bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gelecek yılki desteğin 1 milyon 500 bin Türk Lirası olacağının müjdesini verdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, geleceğin teminatı olan gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için spora ve sporculara yaptığı yatırımlarını sürdürürken, bir taraftan da il genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerini de göz ardı etmiyor.

Bu kapsamda düzenlenen Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Töreni, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ercan Şirin, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, amatör spor kulüplerinin başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz, Başkan Işık’a bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Sayın belediye başkanımız verdiği sözlerin arkasında durarak her sene katlayarak amatör spor kulüplerimize yardımlarını devam ettiriyor. Bu yıl da 1 milyon Türk Lirası destek vererek spora ve sporcuya olan desteğini gösterdi” dedi.

GELECEK YIL 1 MİLYON 500 BİN TÜRK LİRASI

Gelecek yılki desteğin 1 milyon 500 bin Türk Lirası olacağını sözünü veren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Her yıl mutat olarak düzenlediğimiz Kütahya Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Sizler gerçekten çok büyük bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bulunduğunuz mahalledeki gençlerimizin dışarıdaki kurulmuş tuzaklardan alıkonulması için gönüllülük esasıyla birçok gencimizi, çocuğumuzu kulüplerinizin bünyesinde sporla meşgul ederek geleceğe daha sağlam hazırlanmaları konusunda herhalde en iyi hayırlı hizmeti yapıyorsunuz. Biz de belediyemizin bütçe imkanları doğrultusunda kanunların bize müsaade ettiği ölçüde milletimizin kaynaklarından size aktarılabilecek nakdi yardım konusunu her yıl zorlayarak en üst düzeye çıkarttık. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılına denk gelen bir yılın nakdi yardım töreni olduğu için bunun bir anlamı olsun dedik ve 1 milyon Türk Lirası söz verdik ve bugün sözümüzü yerine getiriyoruz. İnşallah 2024 yılında da bugünden adını koyalım 1 milyon 500 bin Türk Lirasına çıkartalım. Yeter ki siz kendi mahallenizdeki çocuklarımıza sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

2 BİN 700 LİSANSLI SPORCU

Belediye Kütahyaspor ve Kütahya Belediyespor ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Işık, “Belediye Kütahyaspor, profesyonel futbol takımımız ve oraya yetiştireceğimiz altyapıyla beraber yaklaşık bin 100 sporcumuzun olduğu bir kulübümüz. Kütahya Belediyespor’da ise 17 farklı branş var ve yaklaşık bin 600 lisanslı sporcumuz var. Topladığımız zaman 2 bin 700’e yakın belediyemizin uhdesinde ilimizi ve ülkemizi temsil eden birçok başarılı sporcularımız var. Sizlerin sahiplendiği evlatlarımızı çok önemsiyoruz. İnşallah her geçen yıl onlara desteğimizi de artırarak geleceğe daha iyi hazırlanmaları konusunda biz de elimizden geleni yapalım" dedi.