Kütahya Belediyespor madalyaya doymuyor

Kütahya Belediyespor Kulübü Judo Takımı 6. Türk Dil Kupası’ndan madalya ile döndü.KÜTAHYA (İGFA) - 16 branşta gençlerimize hizmet veren Kütahya Belediyespor Kulübü, birçok branşta elde ettiği derecelerle hem Kütahyamızın gururu oluyorlar hem de gelecek nesillere iyi birer örnek olmaya devam ediyorlar.

Judo Takımı, 6-7 Mayıs tarihleri arasında Karaman’da düzenlenen 6. Türk Dil Kupası’ndan madalyalarla döndü.

Müsabakalarda 40 kg’da Ayşegül Baran üçüncü, 66 kg’da Ahmet Gönen üçüncü ve +63 kg’da Melis Toker birinci oldu.