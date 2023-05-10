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Kütahya Belediyespor madalyaya doymuyor
SPOR 10.05.2023, 10:53
Kütahya Belediyespor Kulübü Judo Takımı 6. Türk Dil Kupası’ndan madalya ile döndü.KÜTAHYA (İGFA) - 16 branşta gençlerimize hizmet veren Kütahya Belediyespor Kulübü, birçok branşta elde ettiği derecelerle hem Kütahyamızın gururu oluyorlar hem de gelecek nesillere iyi birer örnek olmaya devam ediyorlar.
Judo Takımı, 6-7 Mayıs tarihleri arasında Karaman’da düzenlenen 6. Türk Dil Kupası’ndan madalyalarla döndü.
Müsabakalarda 40 kg’da Ayşegül Baran üçüncü, 66 kg’da Ahmet Gönen üçüncü ve +63 kg’da Melis Toker birinci oldu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|73
|2. Fenerbahçe
|31
|68
|3. Beşiktaş
|32
|68
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|31
|51
|6. Kayserispor
|32
|49
|7. Trabzonspor
|31
|48
|8. Konyaspor
|32
|46
|9. Karagümrük
|31
|44
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|32
|37
|12. Antalyaspor
|31
|36
|13. Ankaragücü
|31
|35
|14. İstanbulspor
|31
|35
|15. Kasımpaşa
|31
|34
|16. Giresunspor
|31
|28
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|31
|25
|19. Hatayspor
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|34
|75
|2. Rizespor
|34
|66
|3. Sakaryaspor
|35
|62
|4. Pendikspor
|34
|61
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|34
|58
|7. Göztepe
|34
|58
|8. Bandırmaspor
|34
|54
|9. Keçiörengücü
|34
|53
|10. Manisa FK
|34
|53
|11. Boluspor
|34
|49
|12. Tuzlaspor
|34
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|34
|34
|15. Altınordu
|34
|34
|16. Erzurumspor
|34
|33
|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
|35
|81
|3. Newcastle
|34
|65
|4. M. United
|34
|63
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Tottenham
|35
|57
|7. Brighton
|33
|55
|8. Aston Villa
|35
|54
|9. Brentford
|35
|50
|10. Fulham
|35
|48
|11. Chelsea
|34
|42
|12. Crystal Palace
|35
|40
|13. Wolves
|35
|40
|14. Bournemouth
|35
|39
|15. West Ham United
|35
|37
|16. Nottingham Forest
|35
|33
|17. Everton
|35
|32
|18. Leicester City
|35
|30
|19. Leeds United
|35
|30
|20. Southampton
|35
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16
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