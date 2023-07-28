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Kütahya Belediyespor başarıya doymuyor

SPOR 28.07.2023, 13:03
Kütahya Belediyespor başarıya doymuyor

Kütahya Belediyespor Kulübü bünyesinde kurulu bulunan Judo takımı sporcusu Zeynep Sude Eriş, Türkiye 3.’sü olarak Kütahya'yı başarıyla temsil etti.KÜTAHYA (İGFA) -  16 branşta gençlere spor imkanı sunan Kütahya Belediyespor Kulübü, birçok branşta aldığı ulusal ve uluslararası başarılar ile adından başarı ile söz ettiriyor.

Son olarak, 23-27 Temmuz 2023 tarihlerinde Muğla ilinde gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Mini Lig Türkiye Şampiyonası Finalleri’ne katılım sağlayan Kütahya Belediyespor Kulübü Judo branşı sporcusu Zeynep Sude Türkiye 3.’sü oldu.

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