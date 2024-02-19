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Kurt Kaymakam Özvatan’a uğurlu geldi
SPOR 19.02.2024, 07:29
Kayseri’nin Özvatan İlçesine göreve başlar başlamaz ilçenin sorunlarıyla yakından ilgilenenle Kaymakam Mine Kurt, ilçe sorunları yanında çeşitli etkinlikler düzenleyerek İlçe halkı tarafından en sevilen kaymakam ilan edildi.Mehmet UZEL (LAYSERİ İGFA)
Kayseri Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, 1. Amatör Küme’de mücadele eden Özvatan Belediyespor’un hiçbir karşılaşmasını kaçırmıyor.
Öte yandan Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu lideri Özvatan Belediyespor ligin son maçınca Palasspor’u 5-0 yenerek şampiyonluğu elde etti. Kaymakam Mine Kurt, futbolculara, antrenöre ve kulüp yöneticilerine başarılar diledi.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|69
|2. Fenerbahçe
|26
|67
|3. Trabzonspor
|26
|43
|4. Beşiktaş
|25
|40
|5. Kasımpasa
|26
|39
|6. Rizespor
|26
|36
|7. Antalyaspor
|26
|35
|8. Sivasspor
|26
|34
|9. Başakşehir
|25
|33
|10. A.Demirspor
|26
|32
|11. Samsunspor
|26
|30
|12. Ankaragücü
|26
|29
|13. Hatayspor
|26
|29
|14. Kayserispor
|25
|29
|15. Alanyaspor
|26
|29
|16. Karagümrük
|26
|28
|17. Gaziantep FK
|26
|28
|18. Pendikspor
|26
|26
|19. Konyaspor
|25
|25
|20. İstanbulspor
|26
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|23
|55
|2. Göztepe
|23
|46
|3. Kocaelispor
|23
|43
|4. Bodrumspor
|23
|42
|5. Sakaryaspor
|23
|40
|6. Boluspor
|23
|36
|7. Ahlatçı Çorum FK
|23
|35
|8. Bandırmaspor
|22
|33
|9. Gençlerbirliği
|22
|32
|10. Erzurumspor
|23
|30
|11. Keçiörengücü
|23
|29
|12. Manisa FK
|23
|27
|13. Ümraniye
|23
|27
|14. Adanaspor
|23
|23
|15. Şanlıurfaspor
|23
|22
|16. Tuzlaspor
|23
|22
|17. Altay
|23
|12
|18. Giresunspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|57
|2. Arsenal
|25
|55
|3. M.City
|24
|53
|4. Aston Villa
|25
|49
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|25
|44
|7. Brighton
|25
|38
|8. Newcastle
|25
|37
|9. West Ham United
|25
|36
|10. Chelsea
|25
|35
|11. Wolves
|25
|35
|12. Fulham
|25
|29
|13. Bournemouth
|24
|28
|14. Brentford
|24
|25
|15. Nottingham Forest
|25
|24
|16. Crystal Palace
|24
|24
|17. Luton Town
|24
|20
|18. Everton
|24
|19
|19. Burnley
|25
|13
|20. Sheffield United
|25
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|62
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|25
|54
|4. Atletico Madrid
|25
|51
|5. Athletic Bilbao
|24
|46
|6. Real Sociedad
|25
|40
|7. Real Betis
|25
|39
|8. Valencia
|25
|36
|9. Las Palmas
|25
|35
|10. Getafe
|25
|34
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Deportivo Alaves
|25
|28
|13. Villarreal
|25
|26
|14. Rayo Vallecano
|25
|25
|15. Sevilla
|25
|24
|16. Mallorca
|25
|23
|17. Celta Vigo
|25
|20
|18. Cadiz
|25
|17
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|25
|8
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