Kumda nefes kesen futbol

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Kum Futbol Turnuvası, nefes kesen final müsabakalarının ardından büyüklerde Azat İnşaat, küçüklerde ise Hisareyn Spor şampiyon oldu.KOCAELİ (İGFA)- Gölcük’te yaklaşık 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Kum Futbol Turnuvası muhteşem final müsabakaları ile sona erdi.

Çekişmeli müsabakalar ile Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'ne renk katan turnuvada; büyüklerde 32 takım, küçüklerde ise 12 takımda toplam 344 sporcu mücadele etti. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği Kum Futbolu Turnuvası finallerinde büyüklerde Azat İnşaat, küçüklerde ise Hisareyn Spor şampiyon oldu. Kupalarını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden alan şampiyon takımlar, büyük sevinç yaşadılar.

TARAFTARLARA SÜRPRİZ HEDİYELER VERİLDİ

Gölcüklüler’in yoğun ilgi gösterdiği turnuvada büyüklerde; 2. Borussia Dörtyol FC', 3. Carverspor, küçüklerde ise; 2. Gölcük Asarköy Spor Kulübü, 3. Gölcük Gençlerbirliği Spor oldu. Turnuvada dereceye giren takımlar ödüllendirilirken, tribünde maçları takip eden taraftarlara ise yapılan çekişişte çeşitli hediyeler verildi.

Şampiyon takımlara kupalarını takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, maçları yakından takip eden seyircilerimize, hakemlerimize ve turnuvanın düzenlemesinde emeği geçen spor birimimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sırada ise; önümüzdeki hafta sonu, 28-29-30 Temmuz'da, Plaj Voleybolu heyecanı var. Tüm hemşehrilerimizi, bu heyecana da ortak olmaya bekliyorum” dedi.