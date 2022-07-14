Kum Enduro Yarışları nefes kesti

Kocaeli’de bu yıl 2.’si düzenlenen Kum Enduro Yarışları’nı takip eden Başkan Ekrem Yüce, yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti. Yüce, Sakarya’da sporun her alanına özel bir önem verdiklerini belirtti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kocaali sahilde bu yıl 2.’si düzenlenen ‘Motokum Fest’e katıldı. Motosikletçilerin kum üzerindeki yarışlar büyük heyecana sahne olurken, 40 sporcunun kıyasıya mücadelesini yerinde izleyen Başkan Yüce’ye Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Başer ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Madalya ve kupaları takdim etti

Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim eden Başkan Ekrem Yüce, başarılı olan yarışmacılar başta olmak üzere tüm katılımcıları kutladı. Sakarya’da sporun her alanına özel bir önem verdiklerini dile getiren Yüce, “Spor Şehri Sakarya’ hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyor, şehrimiz spor altyapısına gereken önemi gösteriyoruz. Gerek bünyemizde yer alan spor branşları gerek ev sahipliği yaptığımız ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla önemli bir ivme yakaladık. Bugün de şehrimizin kuzey ucu Kocaali’de sporun farklı bir dalında yarışları heyecanla takip ettik. Vatandaşlarımızın ilgisinden mutluluk duydum. İnşallah bu yarışların da yapılabileceği bir parkur üzerinde çalışıyoruz” dedi.