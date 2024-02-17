Edirne 1. Amatör Lig B grubunda mücadele eden Kültürspor, Yenikarpuzluspor ile karşılaşacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1. Amatör Lig B grubunda mücadele eden Keşan 1984 Kültürspor ligin 9.haftasında yarın Yenikarpuzluspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma saat 14.00’de Yenikarpuzlu Stadı’nda oynanacak.

Grupta haftanın maç programı şöyle;

Saat 13.00- Kırcasalihspor-Kğplüğ Halk Oyunları Spor

Saat 14.00- Yenikarpuzluspor- Keşan 1984 Kültürspor

Saat 16.30- Aşçıoğlu Gençlikspor-18 Kasım Kurtuluşspor