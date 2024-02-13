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Kültürspor, Kırcasalihspor’a 1-0 yenildi
SPOR 13.02.2024, 09:44
Edirne 1.Amatör Lig B grubunda Kırcasalihspor ile karşılaşan Kültürspor mücadeleyi 1-0 kaybetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1.Amatör Lig B grubunda mücadele eden Keşan Kültürspor geçtiğimiz Pazar günü kendi sahasında Kırcasalihspor ile karşılaştı.
Kültürspor maça SMA hastası Nisanur’a destek veren pankartla çıktı. “Nisanur’un Yanındayız. Bu yılki atkı gelirlerimizi Nisanur’a bağışlıyoruz” yazılı pankartla sahaya çıktı.
Saat 13.30’da Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda oynanan maçı Kırcasalihspor 1-0 kazanarak sahadan 3 puan ile ayrıldı.
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|1. Liverpool
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|20
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