Kültürspor, deplasmanda Kırcasalihspor’u 3-0 ile geçti

Edirne 1. Amatör Lig B Grubu'nda bugün oynanan karşılaşmada Keşan Kültürspor deplasmanda oynadığı karşılaşmada Kırcasalihspor ile karşılaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Kültürspor maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak ligin ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu da şöyle oluştu:

TOPLU SONUÇLAR:

Havsaspor- 18 Kasım Kurtuluşspor: 0-2

Aşçıoğlu Gençlikspor-Küplü Halk Oyunları Spor: 4-1

Kırcasalihspor-Kültürspor: 0-3