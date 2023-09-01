Kültürspor 5 futbolcu ile anlaştı

2023/2024 futbol sezonunda Edirne 1.Amatör Lig’de mücadele edecek olan 1984 Keşan Kültürspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kültürspor yeni sezon öncesinde 5 futbolcu ile daha anlaştı.

Kulüp yönetimi yaptığı görüşmeler sonucunda İsmail Yulu, Beytullah Yalın, Nejat Uçar, Ozan Kantar ve Muhammed Güroğlu ile anlaşarak kadrosuna kattı.