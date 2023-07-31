Kültürspor 4 oyuncusu ile anlaştı

Edirne 1.Amatör Ligi’nde mücadele edeN 1984 Keşan Kültürspor, iç trasferde 4 oyuncusu ile anlaşarak imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kültürspor geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Hasan Karakaş, Ozan Kantar, Ali Rıza Savut ve İsmail Yulu ile anlaştı.

4 dört oyuncu yeni sezonda da Kültürspor forması giymeye devam edecek.