Küçük biniciler nefes kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Eyüp Sabri Tuncer EQUIFIN Başlangıç ve Eğitim Seviyesi Ligi 2. Ayak yarışması sona erdiKOCAELİ (İGFA) - ‘Sporun Başkenti Kocaeli’ mottosundan yola çıkarak birçok şampiyona ve turnuvaya ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, sporun her türlüsünü desteklemeye devam ediyor.

Bu doğrultuda Türkiye Binicilik Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Eyüp Sabri Tuncer EQUIFIN Başlangıç ve Eğitim Seviyesi Ligi 2. Ayak yarışması Büyükşehir’in desteğiyle Kocaeli Atlı Spor Kulübü manejinde gerçekleştirildi.

Binicilik sporunu geniş kitleye yaymak amacıyla düzenlenen yarışmaya Kocaeli ve çevre illerden yaşları 6 ile 14 arasında değişen 50’ye yakın binici katıldı. İki gün süren müsabakalarda biniciler, dereceye girmek için büyük bir çaba sarf ederken, aileler de çocuklarının heyecanına ortak olarak büyük bir mutluluk yaşadı. Müsabakalar sonunda dereceye giren binicilere kupa ve madalyalarını TBF Genel Sekreter Yardımcısı Önder Karaeş, Kocaeli Atlı Spor kulübü Başkanı Savaş Demirtaş ve Atlı Spor Kulübü Müdürü Fikret Yıldız takdim etti.