Kübranur Şahan Poyrazın Kızları'nda

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor ikinci yarı öncesinde kadrosuna Kübranur Şahan'ı kattı.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz sezon Kadınlar Hentbol 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve 2023-2024 sezonunda ilk kez Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Poyrazın Kızları, ilkyarının tamamlanmasının ardından kadrosunu güçlendirmeye başladı.

21 Aralık'ta sahasında Görele Belediyespor ile Türkiye Kupası 1. Tur maçında sahasında karşılaşacak Bursa Büyükşehir Belediyespor, son olarak Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzaladı.

2000 doğumlu sol kanat oyuncusu ligin ilkyarısında Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ'de 10 maçta forma giydi ve 56 gol kaydetti.