Kristal Kar ile hız buluşması

Eksi 36 Spor Kulübü tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi, 23-25 Şubat tarihlerinde Kars’ta gerçekleştirildi.KARS (İGFA) - Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi destekleri ile Duja Hotels, VST Tour, ICRYPEX, Spor Toto, Remed Assistance, Salados, Power App ve Fora Araç Takip sponsorluğunda organize edilen ralliye, 26 araç ve 52 sporcu katıldı.

3 gün boyunca kar ve buz kaplı zeminde koşulan rallide, Parkur Racing'den 18 yaşındaki Kerem Kazaz, Litvanyalı copilotu Andris Malnieks ile birinciliğin sahibi oldu.

Aynı zamanda Sınıf 2 ve genç pilotlar birincisi olan Kazaz'ın 24 saniye ardında Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ikinci olurken, Red Bull sporcusu Türkkan Sınıf 3 birinciliğini de elde etti. GP Garage My Team’den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul'un üçüncü sırada yer aldığı rallide, dereceye giren sporcuların ödülleri Kars Valisi Ziya Polat, Kars Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Kars İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Cemal Kiper, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Kars Gençlik Spor İl Müdürü Ayhan Yüreğir ve sponsor firma yetkililerinin katılımıyla Duja Chalet önünde düzenlenen törenle verildi.

SARIKAMIŞ MARKA DEĞERİ YÜKSELİŞTE

Kars Valisi Ziya Polat, yarışı izlemeye gelen halk ile buluştuğu seyirci noktasında, Kars ve Sarıkamış’ın marka değerinin her geçen gün arttığını, uzun süreden sonra tekrar otomobil sporlarının Sarıkamış’a gelmesinden mutluluk duyduğunu söylerek, uluslararası organizasyonlar için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

Sarıkamış Rallisi sponsorlarından VST tour Genel Müdürü Volkan Gökay, spor ile turizmin bir arada olmasının her zaman bölgeye katkısının büyük olduğunu ve sportif sponsorluklarına devam edeceklerini dile getirdi. Organizasyonun bir diğer sponsoru Duja Hotels’in CEO’su Şahin Seval ise bu organizasyon bölge tanıtımı için çok önemli olduğunu ve bu sponsorluklara çok önem verdiklerinin altını çizdi. Seval, Rally Bodrum’un da sponsoru olan Duja Hotels’in, bu sezon da Bodrum’da otomobil sporları tutkunlarını misafir edeceklerini söyledi.