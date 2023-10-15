Koşu dünyası masalsı atmosferde buluştu

Koşu dünyasının kalbi 10. kez Kapadokya’nın masalsı atmosferinde attı. Dünyanın dört bir yanından Kapadokya’da buluşan binlerce koşusever; efsanelere, doğal güzelliklere ve çok daha fazlasına yakından şahit oldu.NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye'de gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 10. kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, büyük bir coşkuyla sona erdi.

KAPADOKYA’DA BİRİNCİLER BELLİ OLDU

Salomon Cappadocia Ultra-Trail®'in 119 km'lik en uzun parkurunun erkekler kategorisinde 10:59:32 derecesiyle birinci olan Dmitry Mityaev yeni rekorun sahibi oldu. Kadınlar kategorisinde ise 11:54:57’lik derecesiyle Rus atlet Ekaterina Mityaeva birinci oldu.

63 km’lik Salomon Cappadocia Medium-Trail® parkurunda kadınlarda Alman Kim Schreiber birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen Türk koşucu Mestan Turhan oldu.

38 km’lik Salomon Cappadocia Short-Trail® parkurunda kadınlarda Simone Brick, erkeklerde ise Estonyalı Alejandro Forcades birinci sırada tamamladı.

YARIŞLARDA SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE OLDU:

Salomon Cappadocia Ultra-Trail® (119 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Ekaterina Mityaeva (Rusya) – 11:54:57

Salomon Cappadocia Ultra-Trail® (119 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Dmitry Mityaev (Rusya) 10:59:32

2- Farkhad Isakov (Rusya) 11:12:32

3- Mohammadreza Jelodar (İran) 11:57:27

Salomon Cappadocia Medium-Trail® (63 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Kim Schreiber (Almanya) 05:38:39

2- Varvara Shikanova (Rusya) 06:02:58

3- Aysel Yalaç Dolay (Türkiye) 06:24:50

Salomon Cappadocia Medium-Trail® (63 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Mestan Turhan (Türkiye) 05:03:49

2- İrem Can AYAZ (Türkiye) 05:17:40

3- Ryan Farrugia (Malta) 05:42:15

Salomon Cappadocia Short-Trail® (38 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Simone Brick (Avustralya) 03:25:53

2- Dioni Gorla (Almanya) 03:26:35

3- Tuğçe Karakaya (Türkiye) 03:31:24

Salomon Cappadocia Short-Trail® (38 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Alejandro Forcades (Estonya) 02:39:40

2- Martin Dematteis (İtalya) 02:41:34

3- Yury Shtankov (Rusya) 02:48:29



SALOMON CAPPADOCİA ULTRA-TRAİL® TEAM GAMES SONUÇLARI: Team Games CUT (119 km) (saat.dakika.saniye) 1- MYRC (Türkiye) 11:40:46

Team Games CMT (63 km) (saat.dakika.saniye) 1- AkkuyuRun Mix 05:31:02

2- Akkuyugirls 05:39:22

3- AkkuyuRun Tigers 05:49:31

Team Games CST (38 km) (saat.dakika.saniye) 1- IER All-Star Drinkers 02:37:38

2- Yavaş Koşucaz 02:51:37

3- Üç Güzeller 02:51:49