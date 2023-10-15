Koşu dünyası masalsı atmosferde buluştu
Koşu dünyasının kalbi 10. kez Kapadokya’nın masalsı atmosferinde attı. Dünyanın dört bir yanından Kapadokya’da buluşan binlerce koşusever; efsanelere, doğal güzelliklere ve çok daha fazlasına yakından şahit oldu.NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye'de gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 10. kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, büyük bir coşkuyla sona erdi.
KAPADOKYA’DA BİRİNCİLER BELLİ OLDU
Salomon Cappadocia Ultra-Trail®'in 119 km'lik en uzun parkurunun erkekler kategorisinde 10:59:32 derecesiyle birinci olan Dmitry Mityaev yeni rekorun sahibi oldu. Kadınlar kategorisinde ise 11:54:57’lik derecesiyle Rus atlet Ekaterina Mityaeva birinci oldu.
63 km’lik Salomon Cappadocia Medium-Trail® parkurunda kadınlarda Alman Kim Schreiber birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen Türk koşucu Mestan Turhan oldu.
38 km’lik Salomon Cappadocia Short-Trail® parkurunda kadınlarda Simone Brick, erkeklerde ise Estonyalı Alejandro Forcades birinci sırada tamamladı.
YARIŞLARDA SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE OLDU:
Salomon Cappadocia Ultra-Trail® (119 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye)
1- Ekaterina Mityaeva (Rusya) – 11:54:57
Salomon Cappadocia Ultra-Trail® (119 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Dmitry Mityaev (Rusya) 10:59:32
2- Farkhad Isakov (Rusya) 11:12:32
3- Mohammadreza Jelodar (İran) 11:57:27
Salomon Cappadocia Medium-Trail® (63 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye)
1- Kim Schreiber (Almanya) 05:38:39
2- Varvara Shikanova (Rusya) 06:02:58
3- Aysel Yalaç Dolay (Türkiye) 06:24:50
Salomon Cappadocia Medium-Trail® (63 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Mestan Turhan (Türkiye) 05:03:49
2- İrem Can AYAZ (Türkiye) 05:17:40
3- Ryan Farrugia (Malta) 05:42:15
Salomon Cappadocia Short-Trail® (38 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Simone Brick (Avustralya) 03:25:53
2- Dioni Gorla (Almanya) 03:26:35
3- Tuğçe Karakaya (Türkiye) 03:31:24
Salomon Cappadocia Short-Trail® (38 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Alejandro Forcades (Estonya) 02:39:40
2- Martin Dematteis (İtalya) 02:41:34
3- Yury Shtankov (Rusya) 02:48:29
SALOMON CAPPADOCİA ULTRA-TRAİL® TEAM GAMES SONUÇLARI:
Team Games CUT (119 km) (saat.dakika.saniye)
1- MYRC (Türkiye) 11:40:46
Team Games CMT (63 km) (saat.dakika.saniye) 1- AkkuyuRun Mix 05:31:02
2- Akkuyugirls 05:39:22
3- AkkuyuRun Tigers 05:49:31
Team Games CST (38 km) (saat.dakika.saniye) 1- IER All-Star Drinkers 02:37:38
2- Yavaş Koşucaz 02:51:37
3- Üç Güzeller 02:51:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|8
|22
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|8
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|14
|7. Trabzonspor
|8
|12
|8. Kasımpasa
|8
|12
|9. Sivasspor
|8
|10
|10. Kayserispor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Konyaspor
|8
|9
|15. Başakşehir
|8
|7
|16. Karagümrük
|8
|6
|17. Gaziantep FK
|8
|6
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Göztepe
|8
|14
|6. Gençlerbirliği
|8
|14
|7. Manisa FK
|8
|13
|8. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|9. Keçiörengücü
|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3