Son Dakika

Koşu dünyası masalsı atmosferde buluştu

SPOR 15.10.2023, 11:04
Koşu dünyası masalsı atmosferde buluştu

Koşu dünyasının kalbi 10. kez Kapadokya’nın masalsı atmosferinde attı. Dünyanın dört bir yanından Kapadokya’da buluşan binlerce koşusever; efsanelere, doğal güzelliklere ve çok daha fazlasına yakından şahit oldu.NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye'de gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 10. kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, büyük bir coşkuyla sona erdi.

KAPADOKYA’DA BİRİNCİLER BELLİ OLDU

Salomon Cappadocia Ultra-Trail®'in 119 km'lik en uzun parkurunun erkekler kategorisinde 10:59:32 derecesiyle birinci olan Dmitry Mityaev yeni rekorun sahibi oldu. Kadınlar kategorisinde ise 11:54:57’lik derecesiyle Rus atlet Ekaterina Mityaeva birinci oldu.

63 km’lik Salomon Cappadocia Medium-Trail® parkurunda kadınlarda Alman Kim Schreiber birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen Türk koşucu Mestan Turhan oldu.

38 km’lik Salomon Cappadocia Short-Trail® parkurunda kadınlarda Simone Brick, erkeklerde ise Estonyalı Alejandro Forcades birinci sırada tamamladı.

YARIŞLARDA SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE OLDU:  

Salomon Cappadocia Ultra-Trail® (119 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Ekaterina Mityaeva            (Rusya) – 11:54:57
  Salomon Cappadocia Ultra-Trail® (119 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Dmitry Mityaev (Rusya) 10:59:32
2- Farkhad Isakov (Rusya) 11:12:32
3- Mohammadreza Jelodar (İran) 11:57:27

  Salomon Cappadocia Medium-Trail® (63 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Kim Schreiber (Almanya)  05:38:39
2- Varvara Shikanova (Rusya) 06:02:58
3- Aysel Yalaç Dolay (Türkiye) 06:24:50
  Salomon Cappadocia Medium-Trail® (63 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Mestan Turhan (Türkiye) 05:03:49
2- İrem Can AYAZ (Türkiye) 05:17:40
3- Ryan Farrugia (Malta) 05:42:15
  Salomon Cappadocia Short-Trail® (38 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Simone Brick (Avustralya) 03:25:53
2- Dioni Gorla (Almanya) 03:26:35
3- Tuğçe Karakaya (Türkiye) 03:31:24
  Salomon Cappadocia Short-Trail® (38 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 1- Alejandro Forcades (Estonya) 02:39:40
2- Martin Dematteis (İtalya) 02:41:34
3- Yury Shtankov (Rusya) 02:48:29
 

SALOMON CAPPADOCİA ULTRA-TRAİL® TEAM GAMES SONUÇLARI:   Team Games CUT (119 km)  (saat.dakika.saniye) 1- MYRC (Türkiye) 11:40:46
  Team Games CMT (63 km) (saat.dakika.saniye) 1- AkkuyuRun Mix 05:31:02
2- Akkuyugirls 05:39:22
3- AkkuyuRun Tigers 05:49:31
  Team Games CST (38 km) (saat.dakika.saniye) 1- IER All-Star Drinkers 02:37:38
2- Yavaş Koşucaz 02:51:37
3- Üç Güzeller 02:51:49

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 24
2. Galatasaray 8 22
3. A.Demirspor 8 17
4. Beşiktaş 8 16
5. Hatayspor 8 14
6. Rizespor 8 14
7. Trabzonspor 8 12
8. Kasımpasa 8 12
9. Sivasspor 8 10
10. Kayserispor 8 10
11. Alanyaspor 8 10
12. Ankaragücü 8 9
13. Antalyaspor 8 9
14. Konyaspor 8 9
15. Başakşehir 8 7
16. Karagümrük 8 6
17. Gaziantep FK 8 6
18. Pendikspor 8 4
19. İstanbulspor 7 2
20. Samsunspor 7 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 21
2. Bandırmaspor 8 16
3. Kocaelispor 8 16
4. Bodrumspor 8 14
5. Göztepe 8 14
6. Gençlerbirliği 8 14
7. Manisa FK 8 13
8. Ahlatçı Çorum FK 8 13
9. Keçiörengücü 8 11
10. Erzurumspor 8 10
11. Adanaspor 8 9
12. Sakaryaspor 8 9
13. Şanlıurfaspor 8 9
14. Tuzlaspor 8 7
15. Boluspor 8 6
16. Giresunspor 8 5
17. Ümraniye 8 5
18. Altay 8 5
Takımlar O P
1. Tottenham 8 20
2. Arsenal 8 20
3. M.City 8 18
4. Liverpool 8 17
5. Aston Villa 8 16
6. Brighton 8 16
7. West Ham United 8 14
8. Newcastle 8 13
9. Crystal Palace 8 12
10. M. United 8 12
11. Chelsea 8 11
12. Fulham 8 11
13. Nottingham Forest 8 9
14. Wolves 8 8
15. Brentford 8 7
16. Everton 8 7
17. Luton Town 8 4
18. Burnley 8 4
19. Bournemouth 8 3
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 24
2. Girona 9 22
3. Barcelona 9 21
4. Atletico Madrid 8 19
5. Athletic Bilbao 9 17
6. Real Sociedad 9 15
7. Rayo Vallecano 9 13
8. Real Betis 9 13
9. Valencia 9 11
10. Las Palmas 9 11
11. Getafe 9 10
12. Osasuna 9 10
13. Cadiz 9 9
14. Sevilla 8 8
15. Mallorca 9 8
16. Villarreal 9 8
17. Deportivo Alaves 9 8
18. Celta Vigo 9 6
19. Granada 9 6
20. Almeria 9 3