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Körfez Yarış pisti sanal dünyada

SPOR 22.10.2022, 07:30
Körfez Yarış pisti sanal dünyada

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) dijital motorsporlarına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.İSTANBUL (İGFA) - Popüler yarış simülasyonu Assetto Corsa üzerinden kullanımı için modellenen TOSFED Körfez Yarış Pisti’nin otomobil pist, karting ve rallikros versiyonları www.korfezyarispisti.org sitesi üzerinden yayınlandı. Eren Tuzci tarafından tasarlanan ve ilk olarak TOSFED Yıldızını Arıyor katılımcıları tarafından kullanılan modellemeler, ayrıca Mobil Eğitim Simülatörü projesi kapsamında bulunan Apex Racing’in simülatörleri sayesinde, bugüne kadar Anadolu’daki 40 ilde 10 bin ilköğretim öğrencisine ulaşmış oldu.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı konuyla ilgili olarak; “Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)’ya üye 146 ülke arasında ulusal statüde dijital şampiyona düzenleyen ilk ülke olarak, motorsporlarının en yeni branşına verdiğimiz önem her geçen gün artıyor. FIA’nın Dijital Motorsporları Komisyonu’nda da aktif olarak görev yapıyoruz. FIA hibe destek programına alınan 10 projeden biri olarak bu yıl hayata geçirdiğimiz TOSFED Mobil Eğitim Simülatörü projesi ile Anadolu’da keşfedeceğimiz yetenekli ilkokul öğrencilerini önce dijital turnuvalarda yarıştırmayı, devamında da başarılı olan öğrenciler ile bir karting takımı oluşturmayı planlıyoruz. Son olarak Körfez Yarış Pisti’ni dijital ortamda modelleyerek, kendimize ait bir değeri sanal dünyaya taşımış ve sporcularımıza simülatör ortamında, sınırsız şekilde antrenman yapma fırsatını tanımış olduk. FIA Motorsporları Olimpiyatları’nda da mücadele edeceğimiz dijital motorsporları branşını geliştirmek üzere, çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

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