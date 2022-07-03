Körfez Kupası’nda kıyasıya yarış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Körfez Kupası Kürek Yarışları, Başkan Tahir Büyükakın’ın katılımıyla Sekapark sahilinde yapıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu işbirliğinde 2 Temmuz Cumartesi günü Sekapark Uçurtma Tepesi’nin sahil kesiminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez Kupası Kürek Yarışları yapıldı.13 kulüp ile 8 kategoriden oluşan Türkiye Kürek Federasyonu üzerinden kayıtların alındığı yarışlara 232 sporcu katıldı. Büyük çekişme ve heyecana sahne olması beklenen Körfez Kupası Kürek Yarışları saat 11.00’de start aldı. Körfez Kupası Kürek Yarışlarına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Kürek İl Temsilcisi Murat Günalp, kulüp başkanları, temsilciler ve sporcular katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu işbirliğinde düzenlenen yarışlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Büyükakın yarışların yapıldığı alana gelerek tüm sporcularla selamlaştı. Sporcuların ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’yi su sporlarının başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Su sporlarının merkezi olma yolunda bu ve benzeri etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Körfez kupası kürek yarışlarına katılan sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi. Ardından sporcularla birlikte kano teknesini suya indirerek 4x+Deniz Küreği Erkekler yarışına start verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez Kupası Kürek Yarışlarında 13 kulüp 8 kategoride yarıştı. Deniz küreği yarışlarında Genç Erkekler 8+ kategorisi 2000m. de yarışırken 4x+Deniz Küreği Genç Erkekler, 4x+Deniz Küreği Genç Kadınlar, 4x+Deniz Küreği Master Erkekler, 4x+Deniz Küreği Master Kadınlar, 4x+Deniz Küreği Master Mıx, 4x+Deniz Küreği Kadınlar, 4x+Deniz Küreği Erkekler yarışı 4000m de kürek çekti.

Her kategoride dereceye giren ekiplere madalya, her kategoride yarışı birinci bitiren ekibe ise Kocaeli körfez kupası verildi. Türkiye Kürek Federasyonu’nun yarışma talimatına göre 12-a puanlama sistemi üzerinden değerlendirmenin yapıldığı organizasyonda ilk altıya giren ekipler sırasıyla 10, 7, 5, 3, 2, 1 puan aldı. Körfez kupasına her kategoride birinci olan İzmit Sümerspor Kulübü aldı. Toplam 8 yarış sonrası en çok puan alan kulüp sıralamasına göre 1. İzmit Sümerspor kulübüne 3 çift çifte kürek, 2. olan Altınboynuz kulübüne 2 çift çifte kürek, 3. olan Fenerbahçe kulübüne de 1 çift çifte kürek ödül olarak verildi.