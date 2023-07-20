Körfez'in iki yakasında yine bir ilk

Kocaeli için bir ilke daha imza atılacak Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları; bu yıl Derince ile Değirmendere arasında düzenlenecek.KOCAELİ (İGFA) - Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları, İzmit Körfezi’nin iki yakasını bir kez daha birleştirecek. Gölcük Belediyesi, Derince Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek yarışma için başvurular başladı.

Derince’den Körfez’in karşı kıyısı olan Değirmendere’ye doğru ilk kez düzenlenecek yarışma; 30 Temmuz Pazar sabahı Derince sahilinden başlayacak. Yarışmacılar, Körfez'in bir ucundan bir ucuna olan 2.650 metre uzunluğundaki mesafenin yüzülerek geçilmesiyle Değirmendere Çınarlık Meydanı sahilinde tamamlanacak.

Derince sahilinde 30 Temmuz Pazar günü 10.00’da başlayacak yarışmaya katılan sporcular iki saatlik süre içerisinde Değirmendere sahiline ulaşmaya çalışacak. Belirtilen sürede Körfez’in karşı yakasına ulaşamayan sporcular, tekneler ile denizden çıkartılacak. Yarışma; Değirmendere Çınarlık Meydanı Sahili'nde saat 13.30’da yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 28 TEMMUZ

Kayıt işlemlerinin başladığı yarışmaya son başvuru ise 28 Temmuz Cuma saat 23.59’a kadar Türkiye Yüzme Federasyonu internet adresi üzerinden yapılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler ayrıntılı bilgiyi 0 545 412 41 30 numaralı telefondan alabilecek.