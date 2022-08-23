Körfez'de yarış heyecanı doruğa çıktı

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları büyük çekişmeye sahne oldu.KOCAELİ )İGFA) - Organizasyonda Super Grup ilk yarışında birinciliği Ramazan Kaya, ikinciliği Liqui Moly H2K Racing Team’den Andrea Furci ve üçüncülüğü Azizhan Kaya kazanırken, pazar günü koşulan ikinci yarışta Ülkü Motorsport’tan Kemal Gürsoy birinciliği, Andrea Furci ikinciliği ve Azizhan Kaya da üçüncülüğü elde etti.

Maxi Grupta her iki yarışta da, aynı zamanda takımlar birinciliğini kazanan Bitci Racing pilotları podyumu domine etti. İlk yarışta birincilik Barkın Pınar’ın olurken, Turgut Konukoğlu ikinci, tek kadın sporcu Seda Kaçan üçüncü, ikinci yarışta ise Turgut Konukoğlu birinci, Barkın Pınar ikinci, ilk kez pist yarışına çıkan karting sporcusu Zekai Özen üçüncü olarak podyuma çıkan isimler oldular.

Organizasyon sonunda gerçekleşen ödül töreninde, dereceye giren sporculara kupaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve KOSDER Başkanı Ceyhun Yalçın tarafından verildi.