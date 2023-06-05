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Körfez'de aksiyon dolu hafta sonu

SPOR 05.06.2023, 13:59
Körfez'de aksiyon dolu hafta sonu

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen 2023 AVIS Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayağı büyük çekişmelere sahne oldu.KOCAELİ (İGFA)- Her iki gün de temaslar sonucu yaşanan kazaların sonucu belirlediği hafta sonunda super grup ilk yarışında birinciliği Azizhan Kaya, ikinciliği Ümit Ülkü, üçüncülüğü Metin Çalışkan elde ederken, pazar günü koşulan ikinci yarışı ise Ömer Şamlı birinci, Metin Çalışkan ikinci ve Berkay Akça üçüncü oldu.

ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2023 sezonunun ilk pist randevusunda, maxi grup ilk yarışta Seda Kaçan birinci, Barkın Pınar ikinci, Gökhan Kellecioğlu üçüncü olurken, şampiyona tarihinde ilk kez bir kadın pilot birincilik kürsüsüne çıkmış oldu. Maxi grup ikinci yarışta ise Ümit Ülkü birinciliği, Barkın Pınar ikinciliği, Seda Kaçan üçüncülüğü elde etti.

Ülkü Motorsport'un takımlar birinciliğini elde ettiği organizasyonda drift sporcularının gösterileri de pisti dolduran sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

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