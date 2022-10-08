Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'ne sentetik çim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde yer alan saha çimini yenileyecekKOCAELİ (İGFA) - Amatör spora ve sporculara büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporcuların kullandığı sahaların yenilenmesi ve iyileştirilmesine de özen gösteriyor. Bu kapsamda Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde yer alan saha yenilenerek, sentetik çim haline getirilecek.

YER TESLİMİ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporun her dalına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda amatör spora ve sporculara büyük destek veren Büyükşehir Belediyesi, sporcuların kullandığı alanların da onarımını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde yer alan saha yenilenecek. Kompleks içerisinde bulunan 5 bin 930 m²'lik alandaki çim kaldırılacak. Çim saha sentetik çime revize edilecek. İhaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldı.