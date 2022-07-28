Konya’da spor şenliğine yoğun ilgi

Konya Büyükşehir Belediyesi Ereğli’de spor şenliği düzenledi. Yoğun ilgi gösterilen spor şenliğinde katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

KONYA (İGFA) – Konya Büyükşehir Belediyesi, sporla zinde kalmaları maksadıyla sporu teşvik eden çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda spor sevgisini Ereğli ilçesine taşıyan Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli Lisesi bahçesinde spor şenliği düzenledi. Aileleriyle birlikte şenliğe katılan çocuklar gönüllerince oynayarak eğlendi, renkli görüntüler oluşturdu.

Spor Konya ekibinin de görev yaptığı şenlikte; “masa tenisi”, “ayak tenisi”, “basketbol 3 sayı atış turnuvası”, “okçuluk”, “dart”, “ayak bilardosu”, “langırt”, “voleybol”, “bocce”, “bisiklet turu”, “halka geçirme”, “hamsball”, “bilek güreşi” ile birlikte çeşitli denge oyunları yer aldı. Şenliklerden duydukları memnuniyeti ifade eden aileler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ettiler.

Şenliğin sonuna doğru yarışmalarda başarılı olan çocuklar çekilişe katıldı. Çekiliş sonunda kazananlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.