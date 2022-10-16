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Konyaaltı Belediyesi Komşu'yu devirdi

SPOR 16.10.2022, 15:41
Konyaaltı Belediyesi Komşu'yu devirdi

Konyaaltı Belediyesi, Yunan ekibi A.E.S.H. Pylea'yı mağlup ederek üçüncü tura yükseldiANTALYA (İGFA) - Temsilcimiz Antalya Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü, EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ikinci rövanş maçında Yunanistan'ın A.E.S.H. Pylea takımını 34-23’lük skorla yenerek bir üst tura yükseldi.

Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Antalya Konyaaltı Belediyesi, 15-8 önde kapattı. Antalya Konyaaltı Belediyesi, 14 Ekim'de oynanan ilk maçta da Yunanistan'ın A.E.S.H. Pylea takımını 31-27'lik skorla mağlup etmişti.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası üçüncü tur kura çekimi 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

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