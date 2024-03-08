Konya'ya judoda 6 madalya birden

“Türkiye’nin Güçlü Altyapısı” parolasıyla Türk sporuna katkı sağlayan Konya Büyükşehir Belediyespor’un judocuları, Antalya ve Bosna Hersek’te düzenlenen Avrupa kupalarında; 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6 madalya birden kazandı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımı, hem yurtiçinde hem de yurtdışında milli takım formasıyla topladığı madalyalarla göğsümüzü kabarttı

Antalya'da 19 ülkeden toplam 367 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Ümitler Avrupa Kupası'nda Türkiye adına yarışan Büyükşehir Belediyesporlu sporcuları 1 şampiyonluk, 2 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

63 kiloda yarışan Sinem Oruç, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Başarılı sporcu, rakiplerini saf dışı bırakarak şampiyon oldu ve altın madalyayı ülkemize kazandırdı. 73 kiloda mücadele eden Ömer Faruk Turgutlu, organizasyondan gümüş madalya ile ayrıldı ve Konya Büyükşehir Belediyespor’un erkeklerdeki ilk Avrupa kupası madalyası kazanan ismi oldu. 48 kiloda Aleyna Sena Koyak gümüş ise madalya kazanan diğer Büyükşehirli sporcu olurken 40 kiloda Havva Sena Tokmak ve 52 kiloda Selin Beştav da müsabakalar sonucunda 3’ncülükle bronz madalya kazandı. Antalya’da yapılan müsabakalarda 62 kadın, 66 erkek judoka ile mücadele eden Türkiye, organizasyonu 2 altın, 5 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 15 madalya ile tamamladı.

BÜYÜKŞEHİRLİ SPORCUDAN BOSNA-HERSEK’TE 2’NCİLİK

Öte yandan Bosna-Hersek’in başkenti Saray Bosna’da düzenlenen Uluslararası Gençler Avrupa Kupası'nda; 4 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Türkiye, ülkeler arasında zirvede yer aldı. 52 kiloda tatamiye çıkan Konya Büyükşehir Belediyesporlu Şeyma Yıldırım, 2'nci olarak gümüş madalyayı şehrimize kazandırdı.