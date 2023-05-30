Konya Selçuklu'da sporcular seçiliyor... Demo Ölçüm Testleri başladı

Konya'da Sporcu Seçme ve Yetiştirme Projesi kapsamında uygulanan ölçüm testlerinin demo çalışması Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın katılımıyla gerçekleşti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme projesi kapsamında sporculara uygulanan ölçüm testlerinin ilk demo çalışması Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda yapıldı.

Selçuklu Spor Okulları öğrencilerinin yer aldığı demo ölçüm testlerini Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’da takip etti.

Demo çalışmada 15 farklı istasyonda, sporcuların motorik performans ölçümleri gerçekleştirildi.

5 farklı antropometrik, üç farklı esneklik ölçümü, üç farklı kuvvet ölçümü ve bunun yanı sıra sürat, denge, çeviklik, reaksiyon ve dayanıklılık ölçümleri nitelik kapsam bakımından Türkiye’de örneği olmayan bir standart da gerçekleştirildi. İlk olarak Selçuklu Spor Okulları öğrencileri ile birlikte gerçekleştirilecek olan projede, sporcuların motorik performans durumlarının belirlenmesi ve ardından sporcuların yatkın olduğu branşa yönlendirilmesi hedeflendi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: HEDEFİMİZ SELÇUKLU’DAN OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI ÇIKARMAK

Selçuklu Belediyesi olarak bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da spora en büyük değeri vermeye devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Arzu ediyoruz ki şehrimizde, ilçemizde bütün çocuklarımız spor yapsınlar, bütün çocuklarımız sporla ilgilensinler ve biz buradaki spora katkı sunan çocuklarımızın içerisinde mutlaka çok yetenekli, kabiliyetli çocuklarımızın olduğunu biliyoruz. Hedefimiz onları en iyi şekilde, en doğru şekilde tespit ederek hem kendi branşlarında milli sporcu kategorisinde sporcu olarak yetiştirmek, ondan sonra da inşallah Selçuklu Belediyesi olarak Konya'mızdan, Selçuklu'muzdan olimpiyat şampiyonlarını çıkarmak. Bu manada ben bütün ekibimize teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüze, kulüp başkanımıza, Selçuklu Belediyesi Spor Müdürümüze ve ekibine, antrenörlerimize, hocalarımıza, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok büyük bir çaba ve gayret içerisindeler buradaki çalışmalarla ilgili. Bir teşekkürü de ailelere yapmak istiyorum. Ailelerimiz fedakarca çocuklarını hem spor okullarımızdaki faaliyetlere katılım sağlamaları anlamında destekliyorlar, getiriyorlar hem de farklı branşlarda milli sporcularımızı bütün yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında destekliyorlar. O yüzden bütün ailelerimize de çocuklarına gösterdikleri ilgi, alaka ve buradaki yaptığımız faaliyetlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.