Konya Selçuklu'da kuşak sınavı heyecanı

Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor Kulübü’nde Tekvando branşında eğitim gören sporcuların kuşak heyecanına ortak oldu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo branşında eğitim gören sporcular kuşak heyecanı yaşadı.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda gerçekleşen törene yaklaşık 400 sporcu katılım sağladı. Antrenörler ve ailelerin de yer aldığı kuşak sınavı büyük heyecana sahne olurken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’da başarılı olan sporculara yeni kuşaklarını takdim etti.

Programda konuşan ve sporcularla her daim gurur duyduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; 15 farklı branşla 15 bin lisanslı sporcusuyla 200'ün üzerindeki milli sporcusuyla ve hem ulusal yarışmalarda hem de uluslararası yarışmalarda elde ettikleri yüzlerce madalyalarla Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü'nün, Konya ve Türkiye'nin gururu ve gururu olmaya da devam ettiklerini söyledi.

Konya'da Selçuklu’nun sporun merkezi olmaya bundan sonra da devam edeceğini söyleyen Pekyatırmacı, “Şu anda Türkiye'deki en büyük sporcu seçme ve yetiştirme merkezinin yapımını devam ettiriyoruz.40 bin metrekarelik alanda, 20 bin metrekare üzerindeki kapalı alanıyla birlikte yine aynı anda 15 branşta çocuklarımızın spor yapabileceği yüzmeden tutun basketbola, tekvandoya, judoya, masa tenisine, güreşe, futbola, jimnastiğe, atletizme varıncaya kadar 15 farklı branşta aynı anda çocuklarımızın spor yapabileceği Türkiye'nin en büyük sporcu merkezini inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu merkezimizi gençlerimizin, çocuklarımızın, sporcularımızın hizmetine kazandırmış olacağız. Konya'mızda hedefimiz olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. İnşallah bu hedef doğrulsun da hep birlikte kulübümüzle, antrenörlerimizle, spor müdürlüğümüzle, gençlerimizle ve ailelerimizle el ele vererek federasyonlarımızla birlikte Konya'mızdan olimpiyatlara da inşallah sporcularımızı yetiştireceğiz diyorum” diye konuştu.