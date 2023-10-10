Konya'dan 'milli heyecan'a davet

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye ve Letonya arasında Konya’da oynanacak maç için A Milli Takıma başarılar diledi.KONYA (İGFA) - A Milli Futbol Takımımızın daha önce Konya’da önemli zaferler kazandığını anımsatan Başkan Altay, millilerin 15 Ekim Pazar günü bir kez daha Konya’da kritik bir sınav vereceğini dile getirdi.

Gruptaki konumu itibariyle Konya’da oynanacak Letonya maçının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Başkan Altay, “Daha önce şehrimizde oynanan Fransa, Hollanda ve İzlanda maçlarında olduğu gibi Letonya maçında da Konya olarak Milli Takımımızı en güzel şekilde ağırlayacağız. Konya, milli takımımıza her zaman uğurlu geldi. Takımımız inşallah bu sefer de alacağı galibiyetle ülkemizi gururlandıracak. Milli Takımımızın başarısı için Konya olarak tüm kalbimizle destek vereceğiz. Sporcularımızın azim ve yetenekleriyle bu zorlu maçtan da başarılı bir sonuç alacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin gururu olan milli takımımıza Letonya karşısında başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Başkan Altay, biletleri satışa çıkan Türkiye-Letonya Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakasının 15 Ekim Pazar günü 21.45’te Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacağını belirterek, tüm Konyalı futbolseverleri Milli Takıma destek olmaya davet etti.