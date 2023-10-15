Konya'dan 'iyiliğe' koştular

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE) tarafından “İyiliğe Koşuyoruz” temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Konya Yarı Maratonu” 26 ülkeden 15 bin sporseverin katılımıyla yapıldı.KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa AK ve Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncularının da katılımıyla Kışla Caddesi üzerinde kurulan başlangıç ve bitiş çizgisinde saat 08.30’da önce 10 kilometre koşusunun ardından 21 kilometrelik Uluslararası Yarı Maratonun startı verildi.

“ULUSLARARASI KONYA YARI MARATONU BİR MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYOR”

Yarış öncesinde konuşan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonun geçen yıla göre daha fazla katılımcıyla gerçekleştiğini ifade etti. Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nun bir marka olma yolunda yıllar geçtikçe daha da güzelleşeceğini kaydeden Baykan, “Konya’nın güzellikleri, tarihi, estetiği, gün yüzünde olanlar ön plana çıkacak. Yurt içinden ve yurt dışından katılımcılara başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a ve ekibine bu güzel spor organizasyonu için teşekkür ediyorum. Konya’nın spor şehri tarafının, son yıllarda kazanmış olduğu birçok spor tesisinin ön plana çıkması adına çok faydalı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum” cümlelerini kullandı.

GELİRLER SOBE’YE BAĞIŞLANACAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptıkları tüm organizasyonları bir sosyal sorumluluk olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nun tüm gelirlerinin bu yıl da Türkiye’nin en büyük otizm merkezi olan SOBE Vakfı’na bağışlanacağını ifade etti.

Tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Altay, “Konya bir spor şehri. 2022’de ‘İslam Ülkeleri Spor Başkenti’ olmuştuk. 2023’te de ‘Dünya Spor Başkenti’ ünvanını taşıyoruz. Avrupa’da Madrid’den sonra ikinci, Türkiye’de ilk kez bir şehir ‘Dünya Spor Başkenti’ ünvanını taşıyor. Bu ünvanı taşımak için yapılan değerlendirmelerde Konya’nın spor altyapısı, tesisleri ve insanların spora yatkınlığı çok önemli bir etken oluşturdu. Biz de Konya Yarı Maratonu’nu düzenleyerek özellikle şehir dışından gelen vatandaşlarımızın Konya sokaklarında koşmasını arzu ediyoruz. Bu yıl geçen yıla göre çok yoğun bir katılım var. Özellikle katılımın artarak devam ediyor olması bizi cesaretlendirdi” açıklamasını yaptı.

DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Bu yıl ikincisi büyük coşkuya sahne olan Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na Türkiye ile birlikte 26 ülkeden katılan sporcular otizm farkındalığı ve “İyilik İçin” temasıyla koştu.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maratonda dereceye giren sporcular için Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi otoparkında oluşturulan etkinlik alanında ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödüllerini AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol verdi.

YARIŞLARDA İLK ÜÇE GİREN İSİMLER

10 kilometre kadınlar yarışında; 00:37:10’luk derecesiyle Gamze Bulut Duvar birinci; 00:37:39’la Ezgi Kaya ikinci; 00:38:25’lik derecesiyle Merve Karakaya üçüncü oldu.

10 kilometre erkekler yarışında; 00:31:55’lik derecesiyle İsmail Taşyürek birincilik kürsüsüne çıkarken; 00:32:09’la Taner Tunçtan ikinci; 00:32:59’la İbrahim Karateker de üçüncü oldu.

21 kilometre erkekler yarışında 01:03:32’lik derecesiyle Frankline Keitanyi Ngelel birinci olurken; 01:03:37’lik derecesiyle Sang Benard Cheruiyot ikinci; 01:04:06’lık derecesiyle Ayetullah Aslanhan ise üçüncü oldu.

21 kilometre kadınlar yarışında 01:10:30’luk derecesiyle Ivyne Jeruto Lagat birinci olurken; 01:13:46 ile Derya Kunur ikinci; 01:16:10’luk derecesiyle Bahar Atalay ise üçüncü oldu.

10 Kilometre Koşusu ve 21 Kilometre Koşusu’nun kazananları ile ilgili detaylı bilgiye “konyayarimaraton.com” adresinden ulaşılabiliyor.