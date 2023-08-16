Konya'da spor alanı için örnek protokol

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) arasında gençlik ve spor alanında iş birliği protokolü imzaladı.KONYA (İGFA) - Büyükşehir Taş Bina’da gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birçok markaya sahip Konya’nın önemli markalarından birinin de Selçuk Üniversitesi olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya’daki tüm üniversitelerle çalıştıkları gibi Selçuk Üniversitesi ile de önemli çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Başkan Altay, “Bugün de Apa Sosyal Tesisleri’nin birlikte kullanılmasıyla ilgili bir protokol imzalıyoruz. Özellikle lise döneminde Lise Medeniyet Akademisi ve Bilgehane’deki çocuklarımız için günübirlik kamp alanı olarak kullanacağımız alanda çocuklarımızın ders eğitimlerinin yanında sosyal hayatlarının gelişmesiyle ilgili önemli bir merkez oluşturmuş oluyoruz. Her gün 350 çocuğumuzun kullanabileceği bu alan bundan sonra Selçuk Üniversitemizle birlikte kullanılacak. Değerli katkılarından dolayı sayın rektörümüze teşekkür ediyorum. Yine gençliğe hizmet edecek bir işi birlikte gerçekleştiriyoruz. Burada yetişen çocuklarımız inşallah ileride üniversitemizin geleceğine önemli bir katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da Konya Büyükşehir’in yaptığı çalışmalar ve üniversiteye bugüne kadar verdiği hizmetlerin kendileri için işleri çok kolaylaştırıcı olduğunu ve takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

EĞİTİM, DOĞA, AİLE, İZCİLİK KAMPLARI…

Yapılan iş birliğiyle 34 bin 500 metrekarelik alana sahip Çumra Apa Kamp Alanı’nda, Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) ve Bilgehane öğrencileri başta olmak üzere hafta sonları doğa kampları, aile kampları ve izcilik kampları gerçekleştirilecek. Yıl boyu çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapması planlanan kamp alanı birçok şirket ve kuruma da etkinlik yapması için tahsis edilecek.