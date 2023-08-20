Konya Büyükşehir sporcularıyla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde 10 branşta görev yapan lisanslı sporcularla bir araya geldi.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün sporcuları ile buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta gerçekleşen “Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcu Buluşması”nda sporcularla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Altay, “3 bin 880 lisanslı sporcularımız ve antrenörlerimizle bugün bir değerlendirme yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Altay, Konya’nın kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, “İnsanlığın ilk yerleşim yeri sayılan Çatalhöyük’ten itibaren neredeyse 10 bin yıldır insanların yaşamına devam ettiği dünya üzerinde çok fazla şehir yok. Bu aslında Konya için çok büyük bir avantaj ve kültür. O günden itibaren insanlar burada tarımla, sanayiyle, üretimle uğraşmışlar ve kadim bir kültür ortaya koymuşlar. Bugün şehrimiz bu manada tüm Türkiye’nin gıptayla baktığı bir şehir haline geldi” diye konuştu.

“HER ZAMAN YANINIZDA OLDUK, BUNDAN SONRA DA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sadece sanayide, üretimde değil gençlik faaliyetlerinde, sporda da “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla örnek işler yaptıklarına değinen Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Spor Konya, Online Spor, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Sokakta Spor, Doğa Kampı, Spor Okulları, Parkur Konya, Konya Maratonu, Bisiklet Şehri Konya ve Halk Oyunları Ligi gibi ayrı branşlarda ve programlarda çalışmalar yürütüyoruz. Şuna inanıyorum, şehirleri imar ve inşa edebilirsiniz ama içindeki nesli ihya edemezseniz o nesil, şehrin imarını ve ihyasını talan edebilir. Onun için gençlik faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Bu manada pırıl pırıl gençlerle aynı salonda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Büyükşehir Belediyemizin bayrağı altında spor yapmanız bizim için çok kıymetli ve önemli. İnşallah nice başarıları hep birlikte kutlayacağız. Her zaman yanınızda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.”