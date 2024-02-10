Konya Büyükşehir göz kamaştırıyor

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, basketbol branşında 2023-2024 sezonunda altın dönemini yaşıyor. Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, yenilgi yüzü görmezken altyapı takımları da kategorilerinde büyük başarı yakaladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, basketbol branşında 2023-2024 sezonunda yoluna başarıyla devam ediyor.

Türkiye Basketbol 2.Lig'de Konya'yı temsil eden sarı-siyahlılar 11 haftası geride kalan ligde yoluna namağlup şekilde devam ediyor.

4 ayrı grupta oynanan ligde yenilgi yüzü görmeyen 2 takımdan biri olan Büyükşehir, 22 puanla en yakın rakibinin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

Üst ligde adından söz ettiren basketbol takımı altyapıda da başarı üstüne başarı elde ediyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyespor’un U14 ve U18 takımları da mücadele ettikleri kategorilerinde büyük başarıya imza atarak Konya şampiyonu oldu. U14 ve U18 takımları bu sonuçlarla bölge şampiyonalarında Konya'yı temsil etme hakkın kazandı. Ayrıca U16 takımı da ikinci olarak yine Türkiye Şampiyonası'nda şehrimiz adına müsabakalara çıkacak. U10, U11 ve U12 takımlarının ise Konya'daki maçları devam ediyor.