Konya Büyükşehir Belediyespor Süper Lig'de

Hentbol Erkekler 1. Lig’de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, play-off’ta oynadığı 4 maçın hepsini kazanarak Süper Lig’e adını yazdırdı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor, Hentbol’da Süper Lig’e yükselerek Konya’nın spordaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Konya’yı Hentbol 1. Lig B Grubunda başarıyla temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor, normal sezonu; 12 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 25 puanla 2’inci sırada tamamlayarak adını play-off’lara yazdırdı.

SARI SİYAHLILAR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Konya Büyükşehir Belediyespor, Bolu’da yapılan play-off’lara lig sıralaması gereği +2 puanla başladı. Karaçayır Spor Salonu’nda düzenlenen play-off mücadelelerinde sarı siyahlı takım sırasıyla Yozgat Bld. Bozok’u 35-19, Güneysu Spor Kulübünü 39-26, Rize Belediyespor’u 31-30 ve Seyhan Belediyespor’u da 35-31’lik skorlarla mağlup etti. Play-off’larda 4’te 4 yaparak yenilgi yüzü görmeden Süper Lig’e yükselen Büyükşehir Belediyespor’un ortaya koyduğu performans takdir topladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Dünya Spor Başkenti olduğu bir yılda Büyükşehir Belediyespor’un hem takım sporlarında hem de bireysel sporlarda önemli başarılara imza atmasının ayrıca sevindirici olduğunu ifade ederek, Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren hentbol takımındaki tüm sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.