Konya Büyükşehir Belediyespor sezona damga vurdu.

Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, normal sezonun son müsabakasında Çözüm Ankara Koleji Safe Spor’u 84-67 mağlup etti. Bu sonuçla grubunu lider tamamlayarak normal sezonda yenilgi yüzü görmeyen sarı siyahlılar, 1. Lig’e çıkmak için play-off oynayacak.KONYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2’nci Ligi (TBL) B Grubu’nda Konya’yı temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor sezona damgasını vurdu.

Sarı-siyahlılar takım, normal sezonun son karşılaşmasında Çözüm Ankara Koleji Safe Spor’u ağırladı. Kendi seyircisi önünde mücadeleyi 84-67’lik skorla kazanan Konya Büyükşehir Belediyespor galibiyet sayısını 14’e çıkardı ve 2023-2024 sezonunun lig etabını namağlup olarak noktaladı.

14 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmeyen Konya temsilcisi, 28 puana ulaştı ve grup ikincisi Karamürselbey Spor Kulübü’nün 5 puan önünde yer alırken, rakip potalara 1.043 sayı bıraktı, potasında ise 871 sayı gördü.

B Grubunu lider olarak tamamlayan sarı-siyahlılar, 1’nci lige yükselecek takımların belirleneceği play-off etabına son 16 turundan dahil olacak. Konya Büyükşehir, Beylikdüzü Basketbol-Gemlik Basketbol karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak. Eşleşmede iki galibiyete ulaşan takım, play-off çeyrek finallerine yükselecek.

BASKETBOL LİGLERİNİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI

Bu arada TB2L’de normal sezonu yenilgisiz tamamlayıp Konya’yı başarılı şekilde temsil eden Büyükşehir Belediyespor, başarılması zor bir performansa imzasını attı. 14 maçın tamamını kazanan sarı siyahlılar, Türkiye basketbol liglerinin tek namağlup takım unvanını elinde bulunduruyor.