Konya BBSK sporcusundan Avrupa derecesi

Konya Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Muhammet Hanefi Zengin, Portekiz’de gerçekleştirilen Avrupa Atmalar Kupası’nda 76.15 metrelik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyanın kazandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor için mücadele eden sporcular ulusal ve uluslararası müsabakalarda Konya’nın gururu olmaya devam ediyor.

Portekiz’in Leiria kentinde düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası sona erdi. Konya Büyükşehir Belediyespor atletizm takımından Muhammet Hanefi Zengin, cirit atmada ikinci olarak gümüş madalya kazandı ve Konya’yı başarılı şekilde temsil etti.

2 gün süren şampiyonada U23 kategorisinde Cirit Atmada piste çıkan Zengin, ikinci hakkında sezonun en iyi derecesini 76.15 m atarak (PB) ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Atışıyla Avrupa ikinciliği elde eden başarılı sporcu 1.046 puan topladı.

Öte yandan U23 Avrupa Atmalar Kupası takımlarda Büyükşehir Belediyesporlu Muhammet’in de yer aldığı erkek milli takımımız 3.863 puanla, Almanya’nın ardından ikinci olarak gümüş madalya kazandı.