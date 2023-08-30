Konya Bayan Atletizm Takımı Süper Lig'de

Spor Toto Kulüpler Bayanlar 1. Ligi’nde yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor Bayan Atletizm Takımı, Konya’da yapılan final mücadeleleri sonrasında Süper Lig’e yükseldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Bayan Atletizm Takımı, Süper Lig’e adını yazdırdı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Bayan Atletizm Takımı, başarılı geçen sezonu Süper Lig ile taçlandırdı. Konya’da yapılan final maçları sonrası ikinci olan sarı-siyahlılar Süper Lig’e yükseldi.

“Türkiye’nin Güçlü Altyapısı” sloganıyla Türk sporuna değer katan, 10 branşta; 36 antrenör, 3 bin 880 lisanslı sporcu, 982 faal sporcuyu bünyesinde bulunduran Konya Büyükşehir Belediyespor, atletizmde önemli bir başarıya imza attı.

Finallerde 12 sporcuyla mücadele eden Büyükşehir, 8 kulübün yer aldığı yarışlar sonunda Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

Süper Lig’e adını yazdıran sarı-siyahlı kulüp, 107,5 puan toplayarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.