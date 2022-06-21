Kocaelispor’un ilk yabancı futbolcuları İzmit’e geliyor
İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un efsanelerinden Kamuran Akşar anısına düzenlediği futbol turnuvasının finaline Kocaelispor’un ilk yabancı futbolcuları Safeti ve Yusufi kardeşleri getirmeye hazırlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Kocaelispor’un önemli değeri Kamuran Akşar anısına düzenlenen futbol turnuvasının açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 28 Haziran’da yapılacak finale Kocaelispor tarihinin ilk yabancı oyuncularının geleceğini açıkladı.
32 takımın mücadele ettiği Kamuran Akşar Futbol Turnuvası’nın finali 28 Haziran’da Cephanelik Spor Tesisleri’nde gerçekleşecek.
Büyük final gününde, 1970 yılında Kocaelispor’a transfer edilen Safeti ve Yusufi Cizmic kardeşler yıllar sonra yeşil siyahlı formayla yeniden Kocaeli’ye gelerek sevenleriyle buluşacak.
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