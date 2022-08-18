Kocaelispor Bilgi Yarışması'nda hediye yağmuru

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin gelenekselleştirdiği ve bu sene 3’üncüsü düzenlenecek olan Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nda katılımcılara ve dereceye girecek olan isimlere verilecek ödüller belli olmaya başladıKOCAELİ (İGFA) - Kentin en büyük markası ve değeri Kocaelispor’un gelecek nesillere aktarılması adına çaba sarf eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hayata geçirdiği Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nın bu sene üçüncüsü düzenlenecek.

22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00’da Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da başlayacak ve dört gün sürecek etkinliğe her sene olduğu gibi bu yılda Kocaelispor sevdalılarının büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Bu yıl ilk iki soruda telefon joker hakkı uygulamasının yer alacağı organizasyonun sonunda finale kalan isimler, 27 Ağustos Cumartesi günü şampiyonluk için İzmit Belediyesi Belsa Hizmet Binası önünde kıyasıya mücadele edecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ve sürpriz konukların yer alacağı final programında dereceye girecek isimlere ve organizasyona katılacak yarışmacılara verilecek olan ödüller de belli olmaya başladı.

Yarışmada ilk soruyu bilen her katılımcıya Kocaelispor logolu yastık ve anahtarlık hediye edilecek. İkinci soruyu bilene İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde özel olarak hazırlanan Kocaelispor logosunun yer aldığı kabartmalı ahşap telefon tutacağı, araç atkısı ve Atatürk’ün özel hazırlanan fotoğrafı verilecek.

Üçüncü soruyu bilene özel Kocaelispor atkısı ve Türk Bayrağı, dördüncü soruyu bilene Kocaelispor’un yeni sezon forması, beşinci soruyu doğru bilene ise iki gece üç gün dört kişilik Sarısu Kampı hediye edilecek.

ŞAMPİYONA 3 BİN TL’LİK HEDİYE ÇEKİ

Organizasyonun finalinde mücadele edecek olan yarışmacıları çok daha büyük hediyeler bekliyor olacak. Yarışmayı ilk sırada tamamlayan isim 3 Bin TL, ikinci sırada tamamlayan isim 2 Bin TL ve üçüncü sırada tamamlayan isim ise 1000 TL’lik hediye çekinin sahibi olacak.

Hediye çekleri, İzmit Belediyesinin bünyesinde bulunan Çınar Halk Market, Sarısu Gençlik Kampı, Gülümse Kafe, Lavanta Kafe, Şehr-i İzmit Kafe ve Yeni Cuma Çay Bahçesi’nde geçerli olacak.