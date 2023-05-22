Kocaeli’nin haltercilerinden 2 gümüş madalya

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı haltercileri Türkiye Şampiyonasından 2 gümüş madalya çıkardıKOCAELİ (İGFA)-Bu yıl Sivas’ta yapılan Mehmet Emin Alpak Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler kentimize 2 gümüş madalya ile döndü.

Türkiye Halter Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Mehmet Emin Alpak Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Sivas’ta 275 kadın, 322 erkek olmak üzere toplam 597 sporcunun katılımı ile Sivas 4 Eylül Spor Salonunda yapıldı. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler de podyuma çıktı.

2 GÜMÜŞ MADALYA KAZANDILAR

Şampiyonada podyuma çıkan Dünya ve Avrupa dereceli halterci (64 Kg) Berfin Altun; koparmada 78 kg, silkmede 105 kg kaldırarak Türkiye 2.’si oldu. Bir diğer Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu isim (96 Kg) Vahdet Bekir Gencan ise koparmada 140 kg, silkmede 170 kg kaldırarak Türkiye 2.’liğini elde etti ve büyük sevinç yaşadı.