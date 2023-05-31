Kocaelili pehlivanlar 2023 sezonuna hızlı başladı

Geçtiğimiz yıl yağlı güreş sezonuna damgasını vuran Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu Yağlı Güreşçiler 2023 sezonunda da kürsüyü boş bırakmıyorKOCAELİ (İGFA) - Havaların ısınmasıyla yağlı güreş sezonu güreş severlerin yoğun katılımıyla başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu pehlivanlar da Türkiye Yağlı Güreş Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Antalya Kumluca Yağlı Güreşleri, Yalova Hersek Yağlı Güreşleri, Samsun Alaçam Yağı Güreşleri, Antalya Murat Paşa Yağlı Güreşleri, Balıkesir Gömeç Yağlı Güreşleri, Kağıthane Yağlı Güreşleri ve Manavgat Lig Güreşleri gibi 2023’ün önemli yağlı güreş müsabakalarına katılım gösterdi. Yurdun dört bir yanından yüzlerce pehlivanın katıldığı bu güreşlerde Kocaeli’nin pehlivanları farklı boyunlarda onlarca madalya kazandı.

ZİRVENİN ADI KAĞITSPOR

Yağlı güreş sezonunun ilk güreşi olan 7. Yalova Altınova Hersek Güreşlerinde başpehlivanlık boyunda kürsünün tamamında Kocaelili güreşçiler vardı. Hüseyin Gümüşalan’ın 1. olduğu güreşlerde, Tanju Gemici 2. ve Nedim Gürel 3. oldu.

Başaltı Boyunda

Seçkin Duman 1.

Tozkoparan Boyunda

Çağan Öztürk 2.

BAŞPEHLİVAN GÜMÜŞALAN, KUMLUCA’DA 2. OLDU

Geçtiğimiz yıl çayırda birçok madalya kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı başpehlivanlarından Hüseyin Gümüşalan, Antalya’da 2.’lik kürsüsüne çıktı. Güreşlerde çayıra çıkan bir diğer Kocaelili pehlivan Muhammed Emin ise büyük orta boyunda 2. oldu.

ALAÇAM’DA 1. VE 2.’LİK KOCAELİ’NİN

Güreş severlerin büyük bir ilgi ile takip ettiği Samsun Alaçam Yağlı Güreşlerinde ise üst düzey performans gösteren Kocaeli’nin pehlivanları: Baş Pehlivanlık Boyunda Tanju Gemici 1., Mustafa Arslan ise 2. oldu.

Baş Altı Boyun

Erdal Duman 3.

Büyük Orta Boyun

Muhammed Emin 3.