Kocaelili güreşçiler Bulgaristan'da kürsünün zirvesinde
Bulgaristan’da düzenlenen 2022 Dünya Veteran Güreş Şampiyonasında mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un deneyimli antrenör ve sporcuları şampiyonadan madalyalarla döndü.KOCAELİ (İGFA) - Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde yapılan 2022 Dünya Veteran Güreş Şampiyonasında mindere çıkan Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu güreşçilerden Abdülhamit Altun altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu. Milli takım adına mücadele eden Kocaeli'nin pehlivanlarından Faruk Akkoyun ve Ali İmamoğlu bronz madalya kazanırken Mustafa Bayram gümüş madalya ile kürsüde yer aldı.
PROTOKOL YER ALDI
Şampiyonaya katılan milli güreşçilere Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Filibe Konsolosu Korhan Kungeru, Bulgaristan’daki Türk milletvekili Ahmet Ahmetov ve Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk ödül törenine katılarak destek verdi ve şampiyonada derece alan sporcularımızı tebrik etti.
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