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Kocaeli’de spor dolu bir ay daha geçti

SPOR 25.12.2022, 13:52
Kocaeli’de spor dolu bir ay daha geçti

Kocaeli Büyükşehir tarafından sporun yaygınlaştırılması için hem uluslararası hem ulusal, hem de yerel düzeyde spor organizasyonlarıyla örnek olmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu ay hem uluslararası hem ulusal, hem de yerel düzeyde sekiz spor organizasyonu tamamlarken ay bitmeden bir ulusal spor organizasyonu daha gerçekleştirecek.

Sporseverleri, 29 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası, 2-4 Aralık tarihlerinde Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları, 3 Aralık tarihinde Türkiye İller Arası Karate Ligi 2. Ayak, 10 Aralık tarihinde Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Gecesi, 11 Aralık tarihinde İller Arası Hasan Gemici Serbest Güreş Turnuvası, 17 Aralık tarihinde Türkiye İller Arası Karate Ligi 3. Etap ile ulusal, 3 Aralık tarhinde İşitme Engelliler Kadınlar Dostluk Maçı ile yerel ve 17-18 Aralık tarihlerinde Kocaeli Uluslararası Judo Turnuvası ile uluslararası çapta spor etkinlikleriyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, son olarak yine ulusal düzeyde 25-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası’nı gerçekleştirecek.

‘KOCAELİ ULUSLARARASI JUDO TURNUVASI’

Sporun ve sporcunun dostu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar ve projeler ile Spor Kenti Kocaeli’de, gençliğin ve tesisleşmenin temelleri atılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek organizasyonlarla ilgili kamuoyuna açıklamada bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Sporun her alanında vatandaşımıza her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. 17-18 Aralık tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Judo Turnuvası’nı yaptık. Bu turnuvayı Judo Federasyonumuzla ortaklaşa organize ettik.” dedi.

25-30 Aralık tarihleri arasında Aralık ayının son organizasyonunun, ilk kez düzenlenecek olan ‘Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası’ olduğu bilgisini veren Başkan Büyükakın, “25-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası’ olacak. Bu özel ve renkli görüntülere sahne olacak şampiyonaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

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