Kocaeli’de ralli fırtınası esti

Kocaeli’nin doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtn Büyükşehir Belediyesi adrenalin dolu 40. Kocaeli Rallisi’ne ev sahipliği yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Sporun Başkenti Kocaeli" vizyonu doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını destekleyerek spora teşvik etmeye devam ediyor. Doğa sporları etkinliklerine büyük destekler veren Büyükşehir, ülke çapında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kocaeli Otomobil Sporları Derneği (KOSDER) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayak yarışı olan ve bu yıl 40’ıncısı düzenlenen Kocaeli Rallisi 3 gün boyunca büyük heyecana sahne oldu.

55 otomobil ve 110 sporcunun kıyasıya yarıştığı rallinin açılış seremonisinde startı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi. Usta pilotların kıyasıya yarıştığı organizasyonda sporcular Kocaeli’nin köylerinde toplamda 353 kilometrelik bir yol kat etti. Cumartesi günü çamurlu zemin ve soğuk hava koşullarında yarışan ralli pilotları pazar günü daha sakin hava şartlarında mücadele verdi. Koşulan 9 toprak etabın ardından pilotlar Kent Meydanı'ndaki finiş podyumuna ulaştı ve Kocaeli Rallisi tamamlandı. Sporcular Türkiye’nin en iyi pilotu olmak için tüm yeteneklerini sergileyerek tozu dumana katarken, izleyiciler ise nefeslerini tutup birbirinden muhteşem araçları yakından görme fırsatı buldu.

ALİ TÜRKKAN-BURAK ERDENER RÜZGARI

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın en eski yarışlarından biri olan, ilki 1970 yılında düzenlenen ve bu yıl 40’ıncısı ile yarış tutkunlarını buluşturan Kocaeli Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisinin liderliğiyle sona erdi. 9 etapta da birinciliği elde eden ikili rakiplerine fark atarak Kocaeli Rallisi’ni kazanmayı başardı. Cumartesi gününü ikinci tamamlayan ve umutlarını pazar gününe taşıyan GP Garage My Team ekibinden Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi sondan bir önceki etapta lastik patlatarak zaman kaybetti ancak podyumdaki ikinciliğini korudu. Podyumun son basamağını ise GP Garage My Team takımından Cem Alakoç-Aras Dinçer ikilisi aldı. Nefes kesen yarışı Burak Çukurova-Burak Akçay ikilisi dördüncü, Uğur Soylu-Şener Güray ikilisi beşinci, Çağlayan Çelik-Sedat Bostancı ikilisi altıncı tamamladı. Dereceye giren pilotlar müthiş rekabetin ardından kupalarını törenle aldı.

“ÇAMURDA DEBELENMEK FARKLI BİR MOTİVASYON”

Kocaeli Rallisi’ni kazanma başarısını gösteren Ali Türkkan birincilik kupasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Kocaeli’ye gelerek bu zorlu parkurda yarıştığım için mutluyum. Şartlar zorlaştıkça bizim için daha iyi oluyor. Çamurda debelenmek ve daha fazla mücadele vermek aslında farklı bir motivasyon oldu. Sonuçta sezonu yaz mevsiminde yapıyoruz, tüm yarışlar kuru zeminde geçiyor. Böyle sıra dışı şartlarda yarışmak bizim için daha da renkli oluyor. 9 etabın 9’unu da kazandık. Yarışı 6 dakikanın üzerinde bir farkla bitirdik” dedi.