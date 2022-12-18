Kocaeli’de Karate coşkusu yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen İller Arası Karate Ligi’nin üçüncü ayağı da sona erdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Karate Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen İller Arası Karate Ligi’nin üçüncü ayağına 14 ilden 82 kulüp 428 Kadın ile 394 Erkek olmak üzere 822 sporcu minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere 4 yaş gurubunda kumite dalında 59 kategoride madalya almak için kıyasıya mücadele ettiler.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 8 tatemide yapılan şampiyonada Türkiye Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen 94 hakem görev aldı.

Böylesi güzel ve anlamlı bir şampiyonada buluşmuş olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, emeğin olduğu bu yerde güzellik ve başarının kendiliğinden geldiğini vurguladı. Başkan Vekili Çakmak “Spor Kenti Kocaeli ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliğimizi en iyi şekilde yapıyor” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim, spor ve sosyal yaşam gibi her alanda gençliğe hitap eden büyük çalışmalara imza attığını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli’nin ayrıca gençleriyle birlikte büyüyen, gelişen ve güçlenen bir şehir olarak öne çıktığını kaydetti.

SPORCULARA MADALYALARI VERİLDİ

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları protokol tarafından verildi. Müsabakalarda genel klasmanda derece alan sporcular salondan mutlu ayrıldı. 4 ayak üzerinden gerçekleşecek olan İller Arası Karate Ligi, 21 Ocak 2023 tarihinde yapılacak final maçları ile sona erecek.