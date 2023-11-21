Kocaeli’de karate coşkusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘İllerarası Karate Ligi’ 1. Ayak müsabakaları geniş bir katılım ve coşkuyla tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke çapında önemli bir spor faaliyetine daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türkiye Karate Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde Umuttepe Kampüsü Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda düzenlenen İllerarası Karate Ligi 1. Ayak müsabakaları nefes kesen karşılaşmalarla tamamlandı.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda 22 şehirden 88 kulübün 760’ı kadın, 681’i erkek olmak üzere toplam bin 441 sporcu yarıştı. Kocaeli’yi 367 sporcu temsil ederken genç karateciler dereceye girebilmek için mücadele etti. Minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde olmak üzere 4 yaş grubunda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk etabında Türkiye Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen 100 hakem görev aldı.

GENÇ SPORCULAR SALONDAN MUTLU AYRILDI

Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren sporcular madalyalarını alırken başarı sağlayanlar salondan mutlu ayrıldı. Toplam 3 ayak üzerinden gerçekleşecek olan İllerarası Karate Ligi’nde en yüksek puanları elde edecek sporcular finale kalacak.