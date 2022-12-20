Kocaeli’de Judo Şampiyonası heyecanı yaşandı

12 ülkeden bin 40 sporcunun katıldığı Kocaeli Uluslararası Judo Şampiyonası, İzmit Hasan Gemici Spor Salonunda gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Kocaeli Uluslararası Judo Şampiyonası, İzmit Hasan Gemici Spor Salonunda gerçekleştirildi. 12 ülke ile Türkiye’nin farklı illerinden bin 40 sporcunun katıldığı şampiyona kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

AÇILIŞ SEREMONİSİ

Şampiyonanın ilk gününde açılış seremonisi yapıldı. Açılış seremonisine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çatal, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Türkiye Judo Federasyonu yetkilileri, sporcu aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış seremonisi sonrasında Başkan Vekili Çakmak, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Çatal, Spor Müdürü Yavaşer ve diğer yetkililer, dereceye giren bazı sporculara madalya verdi.

Sözlerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ileterek başlayan Başkan Vekili Çakmak, “Kocaeli’mizde nerede ise hemen hemen her hafta ulusal ve uluslararası müsabakalar gerçekleştiriliyor. Buradaki tabelalarda gördüğünüz gibi Kocaeli’yi Sporun Başkenti olarak ilan ediyoruz. Bugün burada 12 ülkeden ve 17 şehirden binin üzerinde sporcu var. Hem salon sporlarında hem de doğa sporlarında hangi mevsim ve koşullara uyuyorsa ortaklaşa inanılmaz güzel işler başarıyoruz. Her iki kurumumuzun yöneticilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Uluslararası Kocaeli Judo Şampiyonasının şehrimize, ülkemize ve uzaktan yakından gelen heyecanlı genç sporcularımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.