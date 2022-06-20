Kocaeli su sporlarının merkezi oluyor

Kocaeli su sporlarının merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. 3. Su Sporları Festivali birbirinden güzel etkinliklerle sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde gerçekleştirilen 3. Su Sporları Festivali kapsamında İzmit Körfezi’nde yapılan su gösterileri görenleri hayran bıraktı.

Festivalde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli her geçen gün su sporlarının merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Organizasyon sayısı her geçen gün artıyor” dedi. Kocaeli markası oluşturmak için çabaladıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli’yi tam anlamıyla bir marka kendi haline getirmek için çalışıyoruz. Turizm, doğa ve sanayi kenti olduğu gibi Kocaeli aynı zamanda bir spor kenti. ‘Spor Kenti Kocaeli’ markasını oluşturmak için yoğun çabamız sürüyor” dedi.

Çeşitli branşlarda spora yönelik desteklerinin olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, her yıl amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, "Amacımız hangi branşta olursa olsun ulusal ve uluslararası arenada başarılı sporcular yetiştirmektir. Sözü çok fazla uzatmayacağım. Buraya spor yapmaya eğlenmeye geldik. Hazırsanız ben hazırım” dedi.

Konuşması sonrasında Başkan Büyükakın, gençlerle plaj voleybolu ve plaj futbolu oynadı. Festivalde flyboard, su jeti, dragon bot, yelken, kürek ve su altı dalış branşlarında gösterileri yapıldı. Dragon bot çekilişi kapsamında seçilerek eğitim alan gruplar yarıştı. 10’ar kişilik 6 takımın oluşturulduğu yarışta Seferoğulları birinci, Sümerspor ikinci ve Balans Tuzla üçüncü oldu.